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حاول حرق العنكبوت فأحرق الغابة

حاول حرق العنكبوت فأحرق الغابة
3 أغسطس 2022 11:11

ألقت الشرطة الأميركية في ولاية يوتاه القبض على رجل، بتهمة التسبب في حرائق ضخمة في الغابات، بينما كان يحاول قتل عنكبوت.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن الشرطة الأميركية في ولاية يوتاه اعتقلت الرجل الذي يبلغ من العمر (26 عاما)، الاثنين الماضي، شمال مدينة سولت ليك ستي، عاصمة الولاية.

وقال كوري مارتن إنه كان في نزهة عندما رصد العنكبوت في منطقة سفح جبل، حيث حاول حرقه باستخدام قداحة.

ولم يوضح الرجل لماذا حاول قتل العنكبوت حرقا.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت الشرطة الأميركية إنها وجدت كميات من الماريغوانا في حقيبة الظهر التي كانت مع الرجل عند اعتقاله.

وذكر مسؤول في الشرطة الأميركية أنه ما من دليل على أن الشاب أشعل النيران عمدا.

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ومع ذلك، أكد أن ما قام به مارتن قرار متهور ولا يمكن تفسيره، مشيرا إلى أنه حتى الشاب نفسه ربما لا يعرف لماذا قام بهذا الفعل.

ويقبع الشاب في الحجز الاحتياطي على خلفية سلوكه المتهور، الذي أدى إلى اشتعال النيران، وحيازة المخدرات.

وانتشرت النيران سريعا في غابات المنطقة، حيث أتت على نحو كيلومتر مربع منها حتى الثلاثاء، وفقا لمسؤولي الإطفاء.

ومما ساهم في انتشار النيران هو أنها جاءت في ظل ظروف شديدة الجفاف في الولاية.

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
أميركا
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