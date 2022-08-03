الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

لتجنب فخ "التذاكر المخفضة".. إليك أفضل الطرق لضمان سفر مريح في الصيف

لتجنب فخ "التذاكر المخفضة".. إليك أفضل الطرق لضمان سفر مريح في الصيف
3 أغسطس 2022 10:26

عندما نخطط لرحلة ما، يقع كثيرون منا ضحية أسعار مخفضة، قد تكون أقرب للخيال منها للحقيقة، وتحمل عوائق "خفية" كثيرة.
 
ويعود السبب وراء هذه الأسعار المخفضة لحيل تتبعها بعض شركات الطيران، وتكمن في إزالتها لخدمات كانت تقدمها للركاب بالمجان في السابق.

وإلى جانب ذلك تتبنى بعض الشركات حيلا أخرى يتوجب على المسافرين معرفتها، وكيفية التعامل معها:

الوزن المسموح للحقائب

ظلت شركات الطيران الأوروبية مهيمنة على قطاع الرحلات الجوية المخفضة، والتي كانت تمتاز بسعر زهيد للرحلة، فمثلا تذكرة السفر من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قد لا تتجاوز 30 دولارا، بشرط أن تحمل حقيبة سفر صغيرة لا يتجاوز وزنها الـ10 كيلوغرامات.

ودخلت أغلب خطوط الطيران على خط الحقائب ذات الوزن المحدود، وبدأت أولا في تقليل عدد الأمتعة المسموح بها، من حقيبتين إلى حقيبة واحدة، ومن ثم تطور الأسلوب بحيث لا يتجاوز عدد الأمتعة حقيبة واحدة لا يتخطى وزنها 10 كيلوغرامات، في الرحلة الواحدة.

وفي حال رغبت إضافة حقيبة فإنك ستتحمل تكلفة قد تصل إلى ثلث سعر التذكرة.

ويكمن الحل لهذه المشكلة بالتدقيق في خانة الأمتعة المسموح بها في تذكرتك، والتأكد من عدم وجود كلمة "NIL" والتي تعني غير مسموح.

وفي هذه الحالة إحجز مساحة إضافية للحقيبة، من على الموقع إلكترونيا، أو تحقق من درجة "رجال الأعمال"، لأنها في بعض الأحيان قد تكون قريبة في السعر وتمنحك وزنا إضافيا لحقائبك.

المقاعد

تبدأ متعة الرحلة عندما نرى أشعة الشمس تداعب السحب من نافذة الطائرة، ومهما تعددت سفراتك سيظل المقعد المجاور للنافذة هو الأفضل.

ولا تقتصر المتعة على المشهد الخارجي فقط، بل تشمل الخصوصية التي قد لا تتاح لك من خلال مقعدي الوسط والممر.

فبالإضافة لقدرتك على أن تغفو مستخدما الحاجز الصلب للطائرة كمسند للرأس، إن كانت الرحلة طويلة، فإنه لن يوقظك أي من الركاب المجاورين للعبور.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تتعاون مع «كيمبريدج» لتسريع جهود الحد من آثار الطيران

ويمكن حجز "مقعد النافذة" بسعر مخفض، بالرغم من أنه الأعلى سعرا في الرحلات، من خلال حجز التذكرة إلكترونيا، لأقل المقاعد تكلفة، ثم الذهاب للصالة مبكرا وإكمال إجراءات تأكيد الحجز من موظف التذاكر، وطلب تغيير المقعد للحصول على آخر بجوار النافذة، وحتما إن كانت الطائرة غير ممتلئة ستتمكن من الحصول على مقعد مميز.

الوجبات الغذائية

أزالت العديد من شركات الطيران ميزة تقديم الوجبات الغذائية مجانا أثناء الرحلة لأسباب كثيرة، أولها خفض النفقات، وثانيا لأنه في أغلب الأحيان يستغني بعض الركاب عن وجباتهم الغذائية طواعية مما يتسبب في هدر الطعام.

ونتيجة لذلك، حولت شركات الطيران وجباتها الغذائية من مجانية إلى مدفوعة الأجر.

وكي لا تقع في هذا الفخ يمكنك التحقق إذا كانت الوجبة المقدمة مجانا على متن الطائرة أم لا، وإن لم تكن مجانية، تبضع قبل الرحلة إما من المطار أو من أقرب متجر لمنزلك.

وتذكر أنه في حالة رغبتك شراء سوائل مثل المياه آو العصائر أن تقوم بذلك بعد اجتيازك لحاجز التفتيش الأمني، كي لا تضطر لإلقائها.

رسوم التأكيد على الحجز الإلكتروني

يقع العديد منا في فخ رسوم التأكيد على الحجز الإلكتروني، خاصة عند حجزنا لتذكرة طيران من خلال طرف ثالث أو مواقع وسيطة.

وتتميز هذه المواقع بأنها تمنح تذاكر مخفضة للغاية مقارنة بالتي تعرض على مواقع شركات الطيران الرسمية، وذلك لأسباب عدة، من بينها "أن هذه المواقع تتولى مسؤولية ملئ المقاعد الأقل تفضيلا" والرحلات ذات التوقفات الكثيرة.

ولكن في المقابل، إن حجزت من خلال هذه المواقع الوسيطة، فأنت بحاجة ماسة لرسالة تأكيد على حجزك، حتى لا تواجه خطر فقدان سعر التذكرة، لأنك لم تقم بتأكيد الحجز إلكترونيا قبل موعد الرحلة بوقت كاف "على الأقل ساعتين قبل الرحلة".

والحل يكمن في أن تدخل لموقع شركة الطيران الرسمي، وتؤكد حجزك، باستخدام الرقم المرجعي للرحلة أو "reference number"، أو الاتصال هاتفيا بالشركة وتأكيد الحجز دون الحاجة إلى دفع مقابل مادي.

المصدر: وكالات
الطيران
السياحة والسفر
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©