كورونا تعزز تناول الغذاء الصحي

سان فرانسيسكو (د ب أ)

مزيد من الخضراوات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة... هذه هي النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن تغير العادات الغذائية أثناء فترة جائحة كورونا، واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة بوسطن الأميركية على التغريدات التي تتعلق بالأغذية الصحية على تويتر خلال فترة الجائحة.

وتبين من المقارنة أن التغريدات التي تتعلق بالأغذية الصحية زادت بنسبة 20.5% خلال الجائحة، فيما انخفضت التغريدات التي تتعلق بالوجبات السريعة بنسبة 9.4. وأشارت الدراسة إلى أن إغلاق المطاعم دفع الكثيرين إلى تغيير عاداتهم الغذائية.