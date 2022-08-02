الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كورونا تعزز تناول الغذاء الصحي

كورونا تعزز تناول الغذاء الصحي
3 أغسطس 2022 00:42

سان فرانسيسكو (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
دراسة تكشف «مفاجأة» بشأن «الجرعة الرابعة وأوميكرون»
الغذاء.. دليل صحة المرأة

مزيد من الخضراوات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة... هذه هي النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن تغير العادات الغذائية أثناء فترة جائحة كورونا، واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة بوسطن الأميركية على التغريدات التي تتعلق بالأغذية الصحية على تويتر خلال فترة الجائحة.
وتبين من المقارنة أن التغريدات التي تتعلق بالأغذية الصحية زادت بنسبة 20.5% خلال الجائحة، فيما انخفضت التغريدات التي تتعلق بالوجبات السريعة بنسبة 9.4. وأشارت الدراسة إلى أن إغلاق المطاعم دفع الكثيرين إلى تغيير عاداتهم الغذائية.

كورونا
كوفيد 19
الغذاء الصحي
الأكل الصحي
الوجبات السريعة
العادات الغذائية
آخر الأخبار
افتتاح صالة «بووم جيم» في أبوظبي بالشراكة مع نيو لاين للاستثمار
الرياضي
افتتاح صالة «بووم جيم» في أبوظبي بالشراكة مع نيو لاين للاستثمار
اليوم 12:24
سحب أغلى الأفلام في تاريخ السينما الأميركية
دنيا
سحب أغلى الأفلام في تاريخ السينما الأميركية
اليوم 12:24
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©