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مليار يورو إيراد العروض الرقمية في صحف ألمانيا

مليار يورو إيراد العروض الرقمية في صحف ألمانيا
3 أغسطس 2022 00:28

برلين (د ب أ)

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قالت الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف الألمانية إن ناشري الصحف الألمانية حققوا العام الماضي ولأول مرة أكثر من مليار يورو إيرادات من العروض الرقمية، وجاء نحو ثلث هذا المبلغ من بيع نسخ الصحف الإلكترونية، فيما جنت الصحف 657 مليون يورو من مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، وعروض المحتوى المدفوعة. ويكتسب توزيع الصحف الإلكترونية أهمية كبيرة في ألمانيا، ووفقاً للبيانات، صدر عن هذه الصحف 2.21 مليون نسخة العام الماضي، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. وقالت الرابطة: «أصبح واضحاً أن الاشتراكات في الصحف الإلكترونية ذات قيمة».

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