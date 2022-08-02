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دنيا

إياد نصار لـ«الاتحاد»: لم أتقاض مليون دولار

إياد نصار
3 أغسطس 2022 00:37

محمد قناوي (القاهرة) 

تعاقد الممثل الأردني إياد نصار على بطولة المسلسل التاريخي «معاوية بن أبي سفيان» الذي يُعتبر أول تجربة في الكتابة الدرامية للصحافي المصري خالد صلاح، وأول تجربة إخراج درامي لطارق العريان. وكشف نصار لـ «الاتحاد» أنه يجسد في المسلسل شخصية الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتم تصوير العمل بالكامل في تونس، باستوديوهات مدينة الحمامات الساحلية، ومناطق في شمالي وجنوبي البلاد. وقال إن العمل من 30 حلقة باللغة الفصحى، وتدور أحداثه في إطار ملحمي. ونفى إياد ما تردد عن تقاضيه مليون دولار مقابل مشاركته في المسلسل، وأوضح أن هذا لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن من نشروا الخبر لم يتحروا الدقة.

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فضيحة فساد
ويستعد إياد نصار لبدء تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل «في مهب الريح» بأبوظبي، ويتشارك بطولته مع هند صبري وماجد المصري، من إخراج أحمد خالد موسى. ويتألف من 3 أجزاء، كل جزء 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية. والعمل مأخوذ عن المسلسل الأميركي the good wife. ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية، السيناريست شريف بدر الدين، ويلعب نصار شخصية يحيى الذي يمتلك مكتباً للمحاماة، ويسعى إلى مساعدة زميلته في حل قضية زوجها الذي تم سجنه بعد تورطه في فضيحة فساد كبيرة، وتعود زوجته إلى عملها السابق كمحامية لاستعادة نجاحها المهني الذي تركته وتفرغت لأسرتها.

يهجر زوجته
وعبَّر إياد عن سعادته بردود الفعل تجاه شخصية جمال فرحات، والتي يجسدها بمسلسل «وش وضهر»، الذي يعرض على إحدى المنصات، وينتحل صفة طبيب ويقرر بدء حياة جديدة ويهجر زوجته.
ويستعد إياد لتصوير مسلسل «لام شمسية»، مع منى زكي، والذي كان مقرراً أن ينافس في دراما رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بعد إصابة عدد من فريق العمل بـ «كورونا» قبل بدء التصوير بأيام قليلة.
ويناقش العمل قضايا مهمة في المجتمع، ويشارك في بطولته أحمد رزق وعلي قاسم وأسماء جلال، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.
وكان آخر ظهور سينمائي لنصار كضيف شرف في فيلم «كيرة والجن» بمشهدين فقط، مع كريم عبد العزيز وأحمد عز. كما ظهر كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 3» في رمضان الماضي بشخصية النقيب محمد مبروك التي قدمها في الجزء الثاني. 

إياد نصار
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