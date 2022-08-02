الدليل 6 لـ «وجهات دبي».. أين تذهب ومتى؟

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً إرشادياً تفاعلياً جديداً ضمن مبادرة «#وجهات_دبي». يسلط الضوء على الوجهات الترفيهية التي يمكن للأسر والعائلات قضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، في عطلة نهاية الأسبوع واستكشاف الوجهات المميزة، التي تتوزع ما بين أفضل المطاعم ومواقع الاستمتاع بممارسة ألعاب الرياضة والمغامرات والوجهات الفنية الإبداعية في مناطق الجذب بدبي. وتتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس.

ويركز أحدث دليل تفاعلي لـ «براند دبي» والذي جاء تحت عنوان «خطط جدولك لقضاء نهاية الأسبوع في دبي» على مجموعة متنوعة من الوجهات الفريدة، والتي تتيح أجواء ترفيهية وتجارب رائعة وأنشطة مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار من المقيمين والزوار.

وتوفر هذه الوجهات المدرجة في الدليل التفاعلي الجديد عروضاً وخيارات وأنشطة وتجارب متنوعة ومتميزة، ترتبط بأجواء الصيف في المدينة.

والدليل هو السادس ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التفاعلية في إطار مبادرة «#وجهات_دبي» الترويجية التي تدعو المقيمين والزوار للاستمتاع بدبي خلال فترة الصيف، في عدد من مناطق الجذب في المدينة مثل جميرا وكايت بيتش ودبي مارينا ودبي هاربور والجداف وقناة دبي المائية والقوز وميناء راشد ومردف والخوانيج والوصل ونخلة جميرا وبلو ووترز وجي بي آر وند الشبا والبرشاء.

وقالت فاطمة المُلا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي: دليلنا الصيفي التفاعلي السادس، الذي صدر تحت عنوان «خطط جدولك لنهاية الأسبوع في دبي»، كجزء من حملة «#وجهات_دبي»، يتيح للمقيمين والزوار اكتشاف مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة في عطلة نهاية الأسبوع. وتتنوع ما بين المغامرات المائية والرحلات البحرية والمقاهي العصرية والمعارض الفنية المتميزة.

والدليل الجديد يمثل نقطة انطلاق للاستمتاع بسحر وديناميكية المدينة بشكل يتميز بالسهولة. وتم تصميمه للمساعدة في استكشاف المدينة وتحقيق أقصى استفادة من زيارة وجهاتها المميزة المتنوعة.

ويتيح أحدث دليل تفاعلي إرضاء رغبة كل من يريد الاستمتاع بالتجول في عدد من مناطق الجذب في المدينة من خلال التعرّف من جديد على وجهاتها الشهيرة بها واكتشاف جواهرها الخفية، وذلك تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، لما تتمتع به من مقومات التميز التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية.

وتركز «#وجهات_دبي» خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات تتناسب مع الأسر والعائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي للاستمتاع بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوعة.

ويسلط الدليل الإرشادي الخامس، الذي جاء بعنوان «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، الضوء على أكثر من 60 مشروعاً يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترتبط بصورة أساسية بأشهر الصيف وتتنوع لتشمل الملابس الصيفية الخفيفة والكماليات والمستلزمات الأكثر استخداماً.

وتضمّن الدليل الإرشادي الرابع بين مجموعة الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول وجهات رئيسة في دبي خلال عطلة الصيف، معلومات حول وجهات «الهوايات» والتي تتوزع ما بين الفنية والإبداعية والرياضية، وتستهوي الصغار والكبار على حد سواء.

وتضمنت 3 أدلة إرشادية صدرت ضمن مبادرة «#وجهات_دبي» معلومات حول الوجهات الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، لاسيما المغطاة منها كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، إضافة إلى الفنادق التي تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة في دبي.