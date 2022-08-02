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الغذاء.. دليل صحة المرأة

الغذاء.. دليل صحة المرأة
2 أغسطس 2022 17:08

عزة يوسف (القاهرة)
 عزة يوسف وجدت أبحاث نشرها موقع Eat This الأميركي أنه يمكن للنساء تقليل أو منع خطر الإصابة بالمرض من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي مليء بالخضروات والفواكه الملونة كالبطيخ والبرتقال والفلفل الحلو والنباتات التي تحتوي على الكاروتينات الفاعلة لمنع فقدان القدرات المعرفية والبصرية، والعيش بصحة جيدة.

ونشر الخبراء أن عادة واحدة بسيطة هي الغذاء الصحي، يجب على كل سيدة إضافتها إلى روتينها اليومي لطرد الأمراض. وقالوا إن إدراج الفواكه والخضروات في الوجبات يزيد من مضادات الأكسدة المفيدة في إبطاء تدهور الجهاز العصبي المركزي.

وبالرغم من أنه يمكن تناول المكملات الغذائية لعلاج نقص الكاروتين، إلا أن الدراسة تنصح بالحصول على الفوائد بشكل طبيعي من الفواكه والخضروات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الغذاء الصحي
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