جلسات «طيران الإمارات للآداب».. على «اليوتيوب»

دبي (الاتحاد)

أصدرت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أفضل المهرجانات الأدبية في العالم وأكبر احتفالية تهتم بالقصص في الشرق الأوسط، عدداً من أبرز جلسات دورة المهرجان لعام 2022، والتي جرى تسجيلها خلال فترة المهرجان. وتتاح سلسلة الجلسات المميزة الآن لجميع المشاهدين على قناة المؤسسة على «اليوتيوب».

وتشتمل الجلسات على حوار «القيادة العالمية» مع معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام «إكسبو 2020 دبي»، وإندرا نويي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة PepsiCo، بالإضافة إلى نقاش يستعرض فيه كل من صانع المحتوى الأشهر على «اليوتيوب» أحمد الغندور، وسالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمؤلف سيرحي بلوخي، أفكارهم حول الاكتشافات العلمية على مر العصور.

ويمكن للمتابعين مشاهدة د. روبي أوجلا، مؤلف العديد من الكتب الأكثر مبيعاً، مع مؤلفة كتب الطبخ ومقدمة البرامج ورائدة الأعمال زهرة عبد الله. ويناقش كلاهما الطرق الأحدث لطهي الوصفات الكلاسيكية.

وتستكشف جلسة «التقاء الشرق بالغرب» تاريخ العولمة الطويل في الفن والأدب والطعام، مع المؤلفة لوسيندا ديكنز هوكسلي، حفيدة المؤلف الأشهر تشارلز ديكينز، ودانييل إلنيومان، رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة دورهام، وكريم هاوزر رئيس العلاقات الدولية في البيت العربي بإسبانيا.

وتتاح جلسة فريدة من نوعها لمحبي أدب الجريمة، إذ تقدم مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، فيليسا ياب ولوسي فولي ومارك بيلينغهام وبولي فيليبس، آراءها حول أصالة الأفكار في كتب الجريمة والإثارة.

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بحديث الشاعرة والروائية نور نجا مع الكاتبة والمحررة سلمى الدباغ حول الحميمية في الأدب العربي.

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، عن سعادتها بإطلاق سلسلة جديدة من الجلسات، قائلة: نسعى باستمرار وجهد لجعل المشهد الأدبي أكثر شمولية من خلال إتاحة الوصول بسهولة إلى المحادثات المتنوعة التي يقدمها مهرجان الإمارات للآداب على الإنترنت. وتتلخص مهمة القائمين على المهرجان في جعل متعة الأدب والنقاشات تقام على شرفه متوفرة لمختلف شرائح الجمهور من حول العالم، ليتسنى الاستمتاع بالتجربة الاستثنائية التي يقدمها المهرجان.

وتضم سلسلة الجلسات نقاشات مع مؤلفة الكتب وكاتبة المدونات جيني لوسون، وجلسات حصرية مع رواد الفكر والتغيير في دولة الإمارات، سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وخلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

وتقدم المؤلفة جوليا جونسون والرسامة ميثاء الخياط جلسة ممتعة للأطفال تستعرض فيها تقليد غوص اللؤلؤ. ويمكن للأطفال الاستمتاع بقصة «عنتر وعبلة» للكاتبة سناء شبّاني، بأسلوب عصري وحديث.

ولعشاق الفن، يتاح الاستمتاع بمشاهدة كين أرتو، رسام الرسوم المتحركة لمسلسلات الأنمي الأشهر، «مغامرات جوجو العجيبة» Jojo's Bizzare Adventure، و«قاتل الشياطين» Demon's Slayer و«جوجوتسو كايسن» Jujutsu Kaisen. بالإضافة إلى جلسة المبدع فاضل المهيري، مخرج فيلم Catsaway، الفيلم الأول من نوعه في إمارة أبو ظبي. فيما يستعرض كل من د. حبيب العطار والممثلة القديرة سميرة أحمد، الصعوبات التي يواجهها المبدعون في جلسة «أثر الفن». أما بالنسبة للمبدعين اليافعين، فيمكنهم تعلم أساسيات الفن مع المؤلف والرسام روب بيدولف.

ولمحبي الشعر، تتوفر لفرصة الاستمتاع بالعرض العالمي الأول للتعاون الفريد بين الشاعرة الإماراتية د. عفراء عتيق، والشاعر الأميركي الحائز العديد من الجوائز، كارلوس أندريس غوميز والمغني ومؤلف الأغاني والمنتج، برنت شاتلوورث، إضافة إلى عيش تجربة «أبيات من أعماق الصحراء» الآسرة، الحدث الأهم في مهرجان طيران الإمارات، مع نخبة من الشعراء والفنانين المحليين والعالميين مثل د. عفراء عتيق، أحمد العلي، برنت شاتلوورث، كارلوس أندريس غوميز والذين يقدمون أعمالهم تحت سماء مرصعة بالنجوم.

تتاح الجلسات كاملةً على قناة مؤسسة الإمارات للآداب على «اليوتيوب»، إضافة إلى مقابلات حصرية مع الكتّاب والمبدعين. كما تتوفر مجموعة من الجلسات المميزة من دورات المهرجان السابقة مع كتاب وقادة فكر بارزين مثل الكاتب والصحفي المرموق أمين معلوف، الكاتبة الشهيرة إليف شافاك الحائزة جائزة نوبل ملالا يوسفزاي على قناة المؤسسة.

ويمكن للمتابعين الاشتراك في قناة المؤسسة لتصلهم آخر الإشعارات عند إطلاق مقاطع فيديو جديدة.

تمثل إتاحة هذه الجلسات للجميع على الإنترنت أحد الجهود الرامية لتعزيز مكانة الأدب في المجتمع. وتقدم المؤسسة مبادرات أخرى، منها جائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، مبادرة «كاتب مكتوب»، مشروع «من الداخل إلى الخارج» إضافة إلى برامج التعليم التي تقام على مدار العام، ونوادي الكتب والبرامج الإرشادية.