رواد «نادي الذيد» يكتسبون مهارات إبداعية

الشارقة (الاتحاد)

اكتسب الرواد الصغار من المشاركين في الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي مهارة استخدام الورق وتحويله إلى أشكال وفنون إبداعية في ورشة نٌظِّمت أمس الاثنين في مقر النادي. وجاءت الورشة في إطار فعاليات الملتقى الصيفي للمشاركين الصغار من عمر 7 سنوات حتى 13 عاماً، ضمن باقة الأنشطة التابعة لمجلس الشارقة الرياضي تحت مسمى «عطلتنا غير». وهدفت لاستثمار أوقات الصغار بأشياء مفيدة، فضلاً عن رؤية النادي في إكساب المشاركين مهارات إنتاج وإبداع عدد من الأعمال الفنية المتميزة والتي يسهل عملها. قدمت الورشة مريم الطنيجي المتخصصة في مجال المهارات الإبداعية، وعرَّفت الصغار على ألية الاستفادة من الورق المتاح في المنزل عبر تحويله في إعداد أشكال إبداعية. وتناولت الطنيجي خلال الورشة طرق تحويل الورق الملون إلى مجسمات صغيرة، وتحويلها إلى أعمال فنية. ودربت الأطفال على طرق القص واللصق وفق أسس صحيحة من خلال تحفيز العقل على عمل أشكال فنية جميلة من خلال مهارة تجميع الأوراق والقص واللصق وفق المتاح لدى الطفل وبما ينسجم مع مخيلته. وخلال الجزء الثاني من الورشة قام الأطفال بعمل لوحات فنية مستخدمين مهاراتهم وما اكتسبوه في الورشة من طرق استخدام الورق وإعادة قولبته.

