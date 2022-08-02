«أمنية» تحقِّق حلم الطفلة إيمان

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة فعالياتها مع فنادق شانغريلا الإمارات لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة تهدِّد حياتهم، حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أولى هذه الأمنيات للطفلة إيمان فاطمة (13 سنة) في الحصول على جهاز لابتوب لمتابعة أنشطتها التعليمية والترفيهية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي ل «تحقيق أمنية»: نظراً لمعاناة إيمان من هذا المرض المزمن الذي أعاقها عن الحركة، تمنت الحصول على جهاز لابتوب لتكون على تواصل دائم مع تطورات الحياة الخارجية في مجال التعليم والترفي.

وقام فريق عمل المؤسسة بتحقيق أمنية إيمان في اليوم التالي لوصولها مع عائلتها إلى الفندق، من خلال حفل حضره فانينا يوردانوفا مدير التسويق والاتصالات، وناندلال أهوجا مدير المالية.

وتوجه الزبيدي بالشكر إلى «شانغريلا دبي» على استضافة الطفلة إيمان وأفراد عائلتها، وتوفير الإقامة لمدة ليلتين والوجبات والأنشطة الترفيهية، مؤكداً الحرص على المسؤولية الاجتماعية، ونشر السعادة في قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطيرة مع عائلاتهم.

من جانبها توجَّهت إيمان بالشكر والتقدير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين على فندق شانغريلا، مؤكِّدة أنها شهدت خلال هذين اليومين لحظات سعادة سترافقها إلى الأبد.

