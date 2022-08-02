«ناشئة الشارقة» يخوضون صناعة الأفلام بالهواتف

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ورشة لصناعة الأفلام باستخدام الهاتف المحمول، برع فيها المشاركون بإنتاج محتوى مصور يتوافق مع البيئة الإماراتية واستخدام أفضل التقنيات المتاحة في الهاتف وتطبيقاته في مقاطع فيديو هادفه.

ونجحت الورشة في استقطاب المشاركين بمختبر المهارات في إطار الفعاليات الصيفية «صيفك ويانا». وطرحت وفق سياق فني ما وصلت إليه تقنيات السينما الحديثة من حيث استخدام الأدوات المتوفرة بين يدي الراغبين في صناعة الافلام من خلال جهاز الهاتف المتحرك.

الورشة ومنذ انطلاقتها في إطار برامج استديو الناشئة عمدت وفق مرتكزاتها إلى تعليم الناشئة استخراج الأفكار والقصص من حياتهم اليومية ومن بيئة المكان واقتران ذلك التعليم من خلال زرع حب صناعة الصورة والمادة المصورة التي يطلق عليها «الفيلم وعالم السينما» لتعبر عن الناشئة وحياتهم ودور صناعة الأفلام في التعبير عن مجتمعهم وأفكارهم بطرق فنية مبتكرة.

وتمكن الناشئة من استخدام الهاتف المحمول لصناعة محتوى فيلم متميز يبشر بقدرتهم المستقبلية لدخول مهنة صناعة الأفلام والمونتاج باتباع الآليات ومعرفة الأسرار الكامنة بها.

وتحدث طلال محمود المتخصص والمحاضر في الورشة عن أهميتها ونوعيتها كونها تتفق مع إعلام الفرد، الذي بات فيه كل شخص إعلامياً متنقلاً يستخدم الهاتف المتحرك عبر المنصات المتاحة. وأشار إلى أن ورشة صناعة الأفلام عن طريق الهاتف المتحرك واكبت ما وصل إليه الهاتف من برمجيات متقدمة. وتعلم الناشئة كيفية استخدامها في إنشاء محتوى هادف من خلال تقديم شرح نظري وعملي، واطلعوا على التطبيقات الجديدة المتوفرة في الهواتف الذكية الخاصة بالتصوير والمونتاج.

وأكد على تمكين الناشئة من معرفة البرامج المساعدة على صناعة أفلام الهاتف المحمول ومعرفة تقنيات المونتاج والصوتيات على المقاطع المصورة من خلال توزيعهم في فرق عمل تتولى التصوير والإخراج وفنيات الصوت والإضاءة وعمليات المونتاج وتفريغ المشاهد ورسمها وتحديد اللقطات في كل مشهد للوصول إلى أعمال متقدمة. وأشاد بتفاعل المشاركين بصورة لافتة مع محاور الورشة وتعلمهم زوايا التصوير وأنواع اللقطات ودلالاتها.