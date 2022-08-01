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ارتفاع عدد الحرائق في غابات الأمازون

حرائق غابات في منطقة الأمازون
2 أغسطس 2022

ازداد عدد حرائق الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 8 في المئة في يوليو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين.
وكشفت الأقمار الاصطناعية التابعة للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء عن 5373 حريقًا في منطقة الأمازون الشهر الماضي، مقارنة بـ4977 حريقًا في يوليو 2021.

  • آثار الحرائق في غابات الأمازون
    آثار الحرائق في غابات الأمازون

يعتبر هذا الرقم أعلى قليلاً مما سجل خلال هذا الشهر المعرض للحرائق مع بداية موسم الجفاف في 2019 (5318)، ولكنه أقل بكثير مما سجل في يوليو 2020 (6803).
منذ بداية العام، كشف عن 12906 حرائق، بزيادة قدرها 13 بالمئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
يقول رومولو باتيستا، من الفرع البرازيلي لمنظمة "غرينبيس" للدفاع عن البيئة "إنها فقط بداية صيف الأمازون، الموسم الأقل رطوبة، مع أقل نسبة من المتساقطات، وحيث تندلع حرائق الغابات المتعمدة لحرق المناطق التي أزيلت منها أشجار مؤخرًا على يد من يستخرجون الأخشاب بشكل غير قانوني، مثلاً".
ويضيف "علاوة على تدمير التنوع البيولوجي، يؤثر ذلك على صحة السكان المحليين بسبب الدخان".
يشهد شهرا أغسطس وسبتمبر الحرائق الأكثر تدميراً للغابات في الأمازون عادةً.
وأصدرت منظمة "غرينبيس" صورًا جوية لحرائق غابات كبيرة لوحظت خلال تحليق فوق ولاية "روندونيا" الأمازونية (شمال) الأسبوع الماضي.

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