مقتنيات إلفيس بريسلي في المزاد

تعرض دار «GWS» للمزادات مجموعة من مقتنيات المغني وكاتب الأغاني والممثل الأميركي الراحل إلفيس بريسلي للبيع في 27 أغسطس الجاري. وجمعت الدار مائتي قطعة من مقتنيات الفنان الراحل بما في ذلك الخواتم الذهبية المرصعة بالجواهر وأزرار الكم والساعات والسلاسل، بالإضافة إلى الجيتار الذي عزف عليه بريسلي خلال عرضه التلفزيوني الشهير «العودة» عام 1968. قدمت بريسيلا بريسلي، زوجة بريسلي السابقة، العديد من الأعمال الفنية التي كانت في حوزته لتعرض في المزاد ضمن المقتنيات.. وقالت في تصريح صحافي: إنه حدث جيد يعيد الذكريات بالتأكيد.