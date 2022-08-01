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الكلب الخارق كريبتو يتصدر شباك التذاكر

الكلب الخارق كريبتو يتصدر شباك التذاكر
2 أغسطس 2022 01:30

لوس انجلوس (أ ف ب) 

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تصدّر فيلم الأنيميشن «دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس» سباق شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وحصد 23 مليون دولار في نهاية أول أسبوع من عرضه في الصالات.. ويحكي الفيلم مغامرات الكلب الخارق كريبتو الذي يتمتّع بقدرات واسعة، ويهبّ لنجدة أبطال خارقين بمساعدة كلاب أخرى.
وجاء في المركز الثاني من «سباق الشباك» فيلم «نوب» الذي تتمازج فيه عناصر أفلام الرعب والخيال العلمي في أجواء ويسترن، حاصداً 18.5 مليون دولار منذ بدء عرضه. وتراجع إلى المرتبة الثالثة «ثور: لاف أند ثاندر»، رابع أجزاء سلسلة البطل الخارق الشهير «ثور» بعائدات قدرها 13 مليون دولار.

شباك التذاكر
شباك التذاكر في أميركا
أميركا
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