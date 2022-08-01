3 ملايين مشاهدة لأغنية أصالة "بالسلامة"

علي عبد الرحمن (القاهرة) حققت أغنية المطربة السورية أصالة نصري "بالسلامة" 3 ملايين مشاهدة واستماع على المنصات الرقمية والسمعية منذ طرحها في 29 يوليو الجاري، وهي السادسة من ألبومها المصري "شايفة فيك"، أشعار عمر علي عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل النمط الموسيقي الكلاسيكي. وتصدرت أصالة محركات البحث الإلكتروني عقب طرحها الأغنية التي تدور حول تحلي المرأة العربية بالقوة والشجاعة تجاه الأزمات والألم من شريك حياتها، وأن لا تجعلها تلك تسيطر على حياتها وتعرقلها في تحقيق أهدافها. ويضم الألبوم 12 أغنية باللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية، وأولاها بعنوان "غلبان" أشعار منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، والثانية "فرحة وبس"، أشعار عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الثالثة "فقدت نفسي"، من أشعار حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، والرابعة "أنا حرة"، أشعار نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، والأخيرة بعنوان "كفوكيم"، من التراث الكردي وقام بإعداد الكلمات واللحن الموسيقي السوري آري جان سرحان، ووزعها آري جان ودياب. ويعد "شايفة فيك"، الألبوم الـ34 في مسيرة أصالة الغنائية، والذي تعود به بعد غياب عامين منذ طرح ألبومها الخليجي "لا تستسلم"، والذي ضم 20 أغنية. وتستعد نصري بالتحضيرات النهائية لديو غنائي يجمعها مع المطربة المغربية أسما لمنور قريباً.