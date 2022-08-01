بالصور.. فيلم «خورفكان» يواصل حصد الجوائز

الشارقة (الاتحاد) يواصل فيلم خورفكان، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عام 2020 حصده أهم الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية.
فقد حصد الفيلم الجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي درامي في مهرجان «بيست إسطنبول» للأفلام السينمائية عن الدورة الحالية يوليو 2022، بعد منافسة مع عدد كبير من الأفلام العالمية على هذه الفئة من بين 15 فئة أخرى في المهرجان، والذي يُعتبر واحداً من أهم مهرجانات الفن والسينما في إسطنبول، وهو الموثق على موقع الأفلام السينمائي العالمي الشهير IMDB.
وحصد فيلم خورفكان جائزة أفضل فيلم تاريخي في مهرجان «بروكسل السينمائي»، وهو مهرجان دولي تحتوي مسابقاته على أكثر من 35 تصنيفاً للأفلام الطويلة، بالإضافة إلى عروض حية سنوية. وهو موثق من قبل الموقعين العالميين المتخصصين في صناعة السينما IMDB وfilmfreeway. ويعقد المهرجان سنوياً في مركز «توبوس» للأعمال في العاصمة البلجيكية.
وكان فيلم خورفكان حصد في يونيو الماضي 3 جوائز في مهرجان «أثفيكفاروني السينمائي» الدولي في الهند، وهي جائزة أفضل فيلم آسيوي، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مخرج لفيلم آسيوي، وذلك ضمن عدد كبير من الأفلام العالمية المشاركة في المهرجان، والتي تنافست على نيل الجوائز والألقاب في أكثر من 40 تصنيفاً ولقباً وجائزة.
ويُعتبر فيلم خورفكان أهم إنتاجات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجاء بالتعاون مع شركة جيت جو فيلمز ليميتد، من إخراج الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وقد شارك فيه أكثر من 300 شخص ما بين طاقم التمثيل وعمليات الإنتاج. وتمت كل مراحل تصويره على شواطئ خورفكان ومزارعها وجبالها ومدينتها القديمة، وتولى عملية التصوير مدير التصوير العالمي الأيرلندي ريتشارد كيندريك.
ويجسد الفيلم الملحمة التاريخية لمقاومة أهالي مدينة خورفكان للغزو البرتغالي عام 1507م، وما بعدها من أحداث ومعارك، ويصور مقاومة الأهالي بكل شجاعة وبسالة على الرغم من قلة الإمكانيات مقابل ما كان يملكه البرتغالي من أسلحة نارية متطورة.
شارك في تمثيل هذا العمل السينمائي الضخم نخبة من الممثلين العرب والمحليين، من أبرزهم الممثل السوري رشيد عساف في دور القائد البرتغالي أفونسو دي البوكيرك، والممثلَين السوريين قيس الشيخ نجيب وقاسم ملحو. ومن أبرز الممثلين المحليين: أحمد الجسمي، محمد العامري، الراحل حميد سمبيج، الدكتور حبيب غلوم، منصور الفيلي، عبد الله بن حيدر، عبدالرحمن الملا، محمد جمعة، أشجان، بدور والطفلان عبدالرحمن المرقب وعبدالله الجرن.
ويُعرض الفيلم حالياً على الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران الوطنية والخليجية، بالإضافة إلى المنصة الرقمية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون «مرايا».