كيف نحمي المنازل من الحرائق؟

لا يفكر الكثيرون في خطر اندلاع الحرائق بالمنازل، بعد الخروج منها، ولو لفترة بسيطة. ويقدم موقع ON Better Living الكندي بعض النصائح حول ما يمكن القيام به لمنع نشوب حريق. 1 - لا تترك الموقد مشتعلاً من دون انتباه، حيث يجب البقاء في المطبخ أثناء الطهي، وإن كنت مضطراً للمغادرة أغلق الموقد. أما في حال طهي الطعام على نار هادئة فتأكد من متابعته بانتظام. 2 - حافظ على أماكن الطهي نظيفة ومرتبة، واترك الأشياء القابلة للاحتراق مثل قفازات الفرن والأواني الخشبية والمناشف الورقية، على مسافة آمنة بعيداً عن الموقد المشتعل. 3 - كن مستعداً في حال نشوب حريق، واحتفظ بغطاء بالقرب منك أثناء الطهي لتستخدمه في إخماد النيران إذا اندلع حريق صغير. 4 - احرص على التعامل مع الشموع بعناية، فلا تتركها أبداً من دون رقابة وأبعدها مسافة 30 سنتيمتراً على الأقل عن أي شيء يمكن أن يحترق مثل الأقمشة والأخشاب. 5 - تأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان، حيث يجب تنظيفها من الغبار واختبارها كل شهر.