رانيا يوسف.. في «عالم تاني»

تخوض الممثلة رانيا يوسف تجربة سينمائية جديدة تعيدها إلى البطولات من جديد بعد غياب عدة سنوات، من خلال فيلم «ملك».
وقالت لـ«الاتحاد» إن فكرة الفيلم مختلفة وتحمست لها فور قراءة السيناريو. موضحة أن لدى ملك عالماً روحانياً خاصاً بها، تستطيع من خلاله أن تتوقع بعض الأشياء التي تحدث في حياتها عبر الاستبصار الذي اكتسبته من أحد أبنائها من ذوي الهمم.
والعمل يمثل توليفة جديدة، على غرار الأعمال الأجنبية، ويشارك في البطولة نضال الشافعي ومحمد الشقنقيري، من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.
وتقوم رانيا حالياً بتصوير مسلسل «عالم تاني»، بطولة نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، وسميرة صدقي، ومن تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد. وتدور أحداثه في إطار تشويقي غامض.
وذكرت أنها تجسد خلاله شخصية نغم، عازفة بيانو تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتكتشف العديد من الأمور الصادمة عمن يحوطون بها.
وأشارت رانيا إلى أن الصدفة وحدها جعلتها تقدم عملين في الوقت نفسه يتناولان عالم الروحانيات، قائلة: قبولي لهذه النوعية من الأعمال هو المهم، ولاسيما الغموض والتشويق والرعب ومناقشة الأفكار الجديدة. وكل عمل بعيد عن الآخر، وأتمنى أن يراني الجمهور بشكل ومختلف.
وذكرت أنه خلال أغسطس الجاري سيُعرض لها مسلسلها «شارع 9»، ويشارك في بطولته نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الإتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، وسميرة صدقي.
والمسلسل من الأعمال الطويلة مع 60 حلقة، ويتناول قضية اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قُتلت في ظروف غامضة.
وكان آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل «الآنسة فرح» المقتبس عن المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، والذي لاقى نجاحاً كبيراً بعد عرض كل مواسمه، ولاسيما أنه يتضمن العديد من القضايا الإنسانية والعاطفية والرومانسية.