نانسي عجرم:«يا هلا» العام المقبل

تعتزم الفنانة نانسي عجرم إطلاق ألبوم غنائي جديد، يحمل اسماً مبدئياً «يا هلا»، ويضم 10 أغنيات متنوعة الإنماط الموسيقية تغلب عليها اللهجة المصرية، وتقوم بإجراء التحضيرات النهائية له.
وقالت نانسي إنها تعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتناقش في الألبوم موضوعات يغلب عليها الطابع الرومانسي والكلاسيكي. والألبوم المقرر طرحه بداية العام المقبل يحمل الرقم 11 في مسيرتها الغنائية.
واحتفلت نانسي مؤخراً بتصدر أغنيتها «صح صح»، المنصات الرقمية والسمعية وحققت 20 مليون مشاهدة واستماع بعد أقل من أسبوعين على طرحها في يوليو المضي.
وتتعاون فيها مع منسق الأسطوانات الشهير Marshmello، من أشعار أحمد علاء الدين، مودي سعيد، وتوزيع طارق مدكور، وهي أول أغنية عربية تُعرض في عالم «الميتافيرس» الرقمي.
وتواصل الشركة المنظمة لأحداث كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، المفاوضات النهائية مع نانسي لتكون الوجه الغنائي للنسخة الـ22 من الحدث الأهم في عالم كرة القدم.
وتُعتبر هذه المشاركة الثالثة لنانسي عجرم في هذا الحدث، حيث شاركت للمرة الأولى في النسخة 19 بجنوبي أفريقيا عام 2010، وقدمت الأغنية الترويجية لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، والمرة الثانية في انطلاق النسخة الـ 20 التي أقيمت في البرازيل عام 2014، وشاركت المطرب الجزائري الشاب خالد في الأغنية الترويجية بعنوان «شجع حلمك».