«أسبوع مطاعم دبي» يعود بنكهات وعروض

يعود «أسبوع مطاعم دبي» ليقدم فرصة للمقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة خلال الموسم الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي» من 12 وحتى 28 أغسطس.
ويجتمع 50 مطعماً فاخراً تحت مظلة «أسبوع مطاعم دبي» لتقديم قائمة عروض مميزة على الطعام وتجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء.
وتشارك العديد من المطاعم المدرجة في دليل ميشلان الأول لدبي، والذي تم إطلاقه في يونيو، في «أسبوع مطاعم دبي».
ومن ضمنها مطعمان تم إدراجهما في فئة Bib Gourmand نظراً لشهرتهما وتميزهما، تحت إشراف طهاة حائزين جوائز ميشلان، وهما المطعم الفرنسي Brasserie Boulud بإشراف دانيال بولود، ومطعم Indya by Vineet بإشراف فينيت باتيا، أول طاهٍ هندي يتوج بنجمة ميشلان في مطعمه Rasoi في لندن.
وتشارك في «أسبوع مطاعم دبي» باقة من المطاعم التي تقدم قوائم من المطبخ الإيطالي، والمطبخ الإسباني، والمطبخ الياباني، والمطبخ الشرق أوسطي، والمطبخ الأوروبي، والمطبخ الآسيوي، والمطبخ اللاتيني، والمطبخ المكسيكي.