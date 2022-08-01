الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أسبوع مطاعم دبي» يعود بنكهات وعروض

«أسبوع مطاعم دبي» يعود بنكهات وعروض
1 أغسطس 2022 15:01

يعود «أسبوع مطاعم دبي» ليقدم فرصة للمقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة خلال الموسم الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي» من 12 وحتى 28 أغسطس.

ويجتمع 50 مطعماً فاخراً تحت مظلة «أسبوع مطاعم دبي» لتقديم قائمة عروض مميزة على الطعام وتجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء.

وتشارك العديد من المطاعم المدرجة في دليل ميشلان الأول لدبي، والذي تم إطلاقه في يونيو، في «أسبوع مطاعم دبي».

ومن ضمنها مطعمان تم إدراجهما في فئة Bib Gourmand نظراً لشهرتهما وتميزهما، تحت إشراف طهاة حائزين جوائز ميشلان، وهما المطعم الفرنسي Brasserie Boulud بإشراف دانيال بولود، ومطعم Indya by Vineet بإشراف فينيت باتيا، أول طاهٍ هندي يتوج بنجمة ميشلان في مطعمه Rasoi في لندن.

وتشارك في «أسبوع مطاعم دبي» باقة من المطاعم التي تقدم قوائم من المطبخ الإيطالي، والمطبخ الإسباني، والمطبخ الياباني، والمطبخ الشرق أوسطي، والمطبخ الأوروبي، والمطبخ الآسيوي، والمطبخ اللاتيني، والمطبخ المكسيكي.

أخبار ذات صلة
إنستجرام يلغي تحديثاً أغضب المشاهير
2000 دولار غرامة إخفاء «الشطائر»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©