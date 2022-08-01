«جرش» يتوِّج عيسى السقار سفيراً للأغنية الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

خطف الفنان الأردني عيسى السقار الأضواء في حفله الذي أحياه مساء السبت، ضمن فعاليات «مهرجان جرش للثقافة والفنون» في دورته الـ36، فتوَّجه جمهوره بلقب «سفير الأغنية الأردنية».

وحوَّل السقار المسرح الشمالي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش إلى ساحة من الغناء، بعدما ملأ جمهوره الذي حضر قبل الحفل بساعتين، جنبات المسرح بالكامل، ما اضطر الإدارة إلى الاستعانة بأمن المهرجان لتنظيم الدخول.

وللعام الثاني على التوالي، يؤكد السقار بحفله، أن رهان إدارة مهرجان جرش عليه كان في محله، بعدما حقق حضوراً جماهيرياً يعكس حجمه الفني في الساحة الغنائية الأردنية.

وجمع السقار في غنائه بالحفل بين أغانيه الخاصة والأغاني الوطنية والتراثية والفلكلورية، وأشعل سماء الحفل فرحاً وتفاعلاً، مع غنائه «ردي شعراتك» و«سراقة حرامية» و«مطلوب اسمك مطلوب» و«الله معك»، ووصل إلى ذروة التفاعل عندما قدم أغنيته الجديدة «والله ما بركب بالباص».

واللافت في الحفل، أن الجمهور لم يترك السقار يغني لوحده، بل شاركه غناء العديد من أعماله.

ووجه عيسى السقار إلى جمهوره رسالة عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، شكره فيها على محبته، مقدماً اعتذاره من الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل بسبب امتلاء المسرح.

وشكر السقار الجندي المجهول كما أسماه، محمد الشقران، ومدير أعماله أيهم الزعبي، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو خالد العلي.