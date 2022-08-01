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عايض يوسف يفتح حفلات «خريف ظفار»

عايض يوسف يفتح حفلات «خريف ظفار»
1 أغسطس 2022 13:49

مراد اليوسف (دبي)
كشف الفنان السعودي عايض يوسف عن حفله الغنائي في مهرجان خريف ظفار في سلطنة عمان، وقال في دعوته إلى الجمهور العُماني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به: «حبايب القلب أهل عُمان.. بإذن الله راح أكون معاكم في أولى حفلات خريف ظفار يوم الخميس 4 أغسطس على مسرح المروج.. في انتظاركم وتنورون»، وذلك في مدينة صلالة.
وكان عايض أحيا حفلاً غنائياً في دبي 23 يوليو الماضي ضمن حفلات مهرجان صيف دبي، في قاعة راشد بالمركز التجاري، وشاركه الفنانان بدر الشعيبي وزينة عماد.
وأصدر عايض أغنية «تدرين» تعاون فيها مع الشاعر هزاع سالم القريني، والملحن ناصر الصالح، والموزع الموسيقي ياسر ماجد، وتخطت الـ5 ملايين مشاهدة حتى الآن عبر موقع «اليوتيوب».

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