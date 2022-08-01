أصيل أبو بكر يغني «لو يضيق الصدر»

مراد اليوسف (دبي)

من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، طرح الفنان أصيل أبو بكر أغنية جديدة بعنوان «لو يضيق الصدر»، ألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم. وعُرضت على قناة «مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي» على «اليوتيوب».وتحمل الأغنية كلمات معبرة، فيها الكثير من معاني الشهامة والرجولة، وتقول في مقدمتها:

لو يضيق الصدر وتخيب الظنون

ولو يخون الخِل ويشيب الوله

ولو يعاف القلب ودموع العيون

فوق خد الشامخين محوّله

مستحيل اصبح كما هم يحلمون

من يساوون الردى بالمرجله

أنا فارس حاضره لو تكرهون

يفتخر به في سما مستقبله

وكان الفنان أصيل أبو بكر قدم مؤخراً «تريو» غنائياً شارك فيه مع الفنانين علي بن محمد وفؤاد عبد الواحد، ضمن سهرة غنائية قدموها على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مهرجان «طاب السهر». وتضمنت مجموعة من أهم أغاني والده الراحل الفنان أبو بكر سالم، بينها يا سهران، ويالله مع الليل.