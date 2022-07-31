مباراة تنس مع روبوت !

يستضيف المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار بالعاصمة اليابانية طوكيو الجيل السابع من روبوت تنس الطاولة «FORPHEUS» ضمن معرض «الخيال.. الروبوتات ومستقبلنا» الذي يستمر حتى 4 أغسطس.

ويستطيع زوار المتحف لعب مباراة تنس طاولة مع الروبوت الذي يتميز عن الأجيال السابقة بإمكانية اللعب الزوجي، ويقرأ الروبوت لغة الجسد من خلال رصد تعابير وجهي اللاعبين ومعدل ضربات قلبيهما وردود أفعالهما الجسدية، ليتمكن من تقييم قدراتهما، فيما ترسم كاميرتان صورة ثلاثية الأبعاد لموضع الكرة وتحدد مجموعة المستشعرات حركتها.

ويقول مدير المتحف إن تجربة «FORPHEUS» تتجاوز إطار عمل روبوتات تنس الطاولة وتجعلنا نتخيل مجتمعاً أكثر ذكاءً وأكثر ملاءمة للتكنولوجيا.