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رفع قيمة الاشتراك في «تويتر بلو»

رفع قيمة الاشتراك في «تويتر بلو»
1 أغسطس 2022 00:34

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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قررت منصة التواصل الاجتماعي تويتر رفع قيمة الاشتراك في خدمة «تويتر بلو» من 3 دولارات شهرياً إلى 5 دولارات، وتتيح الخدمة للمشتركين القدرة على تعديل التغريدة بعد نشرها، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات، وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الزيادة ستطبق فقط على المشتركين الجدد، حيث لن يدفع المشتركون الحاليون أي زيادة في قيمة اشتراكهم الشهري حتى أكتوبر المقبل، وقالت شركة تويتر، إنها سوف توجه حصيلة الزيادة في الاشتراك لتطوير خصائص جديدة وتحسين الخصائص الموجودة، وخطة لدعم صناعة الصحافة والإعلام.

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