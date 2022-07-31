«الأسماك» تنافس «التنين» على شواطئ بالي

حلقت مئات الطائرات الورقية التقليدية في سماء شاطئ ميرتاساري في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، خلال مهرجان الطائرات الورقية، وحرص المشاركون على استخدام طائرات ورقية من أنواع وأحجام مختلفة.

وجذبت الأنظار الطائرات الورقية العملاقة التي تراوح حجم أجنحتها بين 5 أمتار إلى 11 متراً، وشهد المهرجان تنافساً بين طائرات Bebean التي تأخذ شكل سمكة ضخمة، وطائرات Jangan التي تأخذ شكل ذيل تنين طويل.

ويجذب المهرجان أيضاً الرسامين والموسيقيين لتشجيع الطيارين المتنافسين على جوائز «أفضل إطلاق للطائرة» و«أطول رحلة» و«أفضل تصميم»، وتعد جائزة «الإبداع» أهم جائزة حيث تمنح للطائرة الأكثر تميزاً وإبداعاً.