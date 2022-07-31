فيروس يفتك بـ 3 فيلة في زوريخ

في غضون شهر واحد، تسبب فيروس الهربس في نفوق ثلاثة فيلة آسيوية تنتمي إلى نوع مهدد بالانقراض وتعيش في حديقة زوريخ للحيوانات، ليتبقى خمسة فيلة آسيوية من أصل ثمانية، ونفق في أواخر يونيو الفيل أوميش البالغ سنتين، ثم لحقت به أخته أوميشا البالغة 8 سنوات، كما نفق الفيل رواني (5 سنوات) الذي ينتمي إلى مجموعة أخرى من أم مختلفة رغم عدم اختلاطه بهما، ويوضح المشرف على حديقة الحيوانات أنّ «الهربس» يُحدث نزيفاً داخلياً ويؤدي إلى فشل في وظائف أعضاء الجسم، ولا تتخطى نسبة نجاح العلاج بمضادات الفيروسات الـ30% لدى الفيلة المصابة بالفيروس الذي لا لقاح له.