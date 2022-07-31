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4 فوائد لشرب الماء صباحاً

4 فوائد لشرب الماء صباحاً
1 أغسطس 2022 00:34

ترجمة: عزة يوسف 

هناك بعض العوامل مثل التمارين الرياضية والطقس الحار أو أدوية معينة وعند النوم، تفقد الجسم للسوائل بشكل أسرع. وأكدت مجلة Real Simple الأميركية أن شرب الماء عند الاستيقاظ صباحاً له بعض المزايا الصحية.

الترطيب
أثناء النوم يكون الجسم في حالة جفاف، لذا فإن شرب الماء عند الاستيقاظ من الأمور المفيدة لتعويض السوائل المفقودة.

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زيادة الطاقة
يؤدي جفاف الجسم إلى الشعور بالتعب والدوار، وشرب كوب من الماء على الريق قد يمنع ذلك الشعور، عبر الإسراع بعملية الترطيب وضمان وصول السوائل إلى الأنسجة والأعضاء في أسرع وقت.

تقوية العقل
يرتبط الجفاف بالتفكير الضبابي والصداع، وشرب كوب من الماء في الصباح يمكنه تحسين وتعزيز الأداء العقلي.

تحسين الهضم
إبقاء الجسم في حالة ترطيب من الصباح، مفيد للتخلص من حالات الإمساك التي تُعتبر من الآثار الجانبية لجفاف الجسم.

الجفاف
التمارين الرياضية
الجهاز الهضمي
السوائل
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