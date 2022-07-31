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دنيا.. على المسرح للمرة الأولى

دنيا سمير غانم
1 أغسطس 2022 00:34

محمد قناوي (القاهرة) 

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أكدت الممثلة دنيا سمير غانم، أنها ستقف على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال العرض الكوميدي «روحي أنا»، في موسم الرياض بالسعودية، ثم يعاد في مصر، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة، علي ربيع ومحمود حافظ وشيماء سيف وبيومي فؤاد.
وتقرر عرض فيلم «تسليم أهالي»، أول بطولة سينمائية لها في 3 أغسطس في مصر والخليج، بعد تأجيله لعامين بسبب «كورونا».
وأعربت دنيا عن سعادتها بالعودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، وتعتبره تجربة مهمة، وقالت إنه آخر فيلم تظهر فيه والدتها، وتدور أحداثه حول قصة حب.  
ويشارك فيه هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي. 
وقالت: أنا عاشقة للسينما، وحريصة على تقديم أعمال هادفة تظهر مصر بصورة مشرفة، مثل فيلم «تسليم أهالي».
وأشارت إلى أنها تنتظر عرض مسلسها «عالم موازي» مع والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.
وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قررت تكريم دنيا، ضمن  الدورة الـ 38 في أكتوبر المقبل.

دنيا سمير غانم
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