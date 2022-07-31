شيخة الجابري تكتب: سِرْ إليكَ.. سِرُّكَ لك

وإذا ما اتسعَ وقتكَ فاجعل لنفسك منه نصيباً، وكُن قريباً منك إليك، إنهم بعيدون عنك، قريبون إليهم، فامنح روحك بعض لقاء، واعقِد معك صداقة تهب بكَ إلى حيث تريد من الاحتواء، في داخلك مرهقٌ أنت وتعِب، مجهدٌ، وقلِق، لا أحد يعرفُ هذه الحقيقة، سواك، سوى جسدك الذي كلما ألقيتَ به على أريكةٍ، نزَّ جرح أنّ وتوجّع، سافر إليه، امنحهُ شيئاً منك، من أعماقك، استمع إليه، إلى خلجات قلبك، فإن لهُ حقاً لم تلتفت إليه، وإن التفتَ لم تمنحهُ كامل الوقت والحب.

لا تجزئ احتياجه كي لا يُرهق، حاول أن تكون معك، اذهب إلى أعماقك واقرأها، كُن الحبيب لك والقريب، كُن الأجمل إليك، ساند قلبك، خُذه في يدك، انطلق معه، وبه، إلى الأفق الأسمى من الحب، والتعلق والتوحد مع الذات، والإلحاح النبيل بأنه يريدك، لماذا تمنح الآخرين كلَّ شيء، ولا تستقطع شيئاً لذاتك، نأمة من فرح، لحظة من امتنان، مساحة من وجد، نظرة من شوق، كُفَّ عن الركض خلفهم، إنهم لا يركضون نحوك، ربما أنك غير حاضر في أرواحهم، كما هم في روحك يحضرون.

اتبع تلك المساحات الرحبة بك، احتجت فنجان قهوة احتسه معك، أردت وقتاً للشاي تمتع به في حضورك، تودّ قراءة كتاب اقرأه على سمعك، كي يستجيب له كُلك، تريد إجراء مكالمة في لحظة حنين اهرب إليك، حادث روحك، اقرأ عليها الحب، ألهمها شيئاً منك، لتُلهمك بعضاً منها، اسكن إليك، سكِّن صخبك الداخلي، تهدأ وتغدو غير قابل للكسر، تنمو من الداخل، تُعشِب أمنياتك، حولك تبنت الحياة من جديد، وتتشجَّر.

تصير وردة من ألق، وهالة من خضار، حولك ينمو الأمان، قل وداعاً لكل شيء أربكك، وأقلق نبضك، انتم إليك، دع القلق عليهم إلى الخوف عليك، لقِّن قلبك قصيدة حب، تحب نزار اذهب إلى ديوانه، روحه هناك ترقد بين الكلمات، تعشق المتنبي ستجده حاضراً يريدك فقط أن تتسلل إلى عالمه فيحدثك، ويُنبئك عن أهميتك، وقيمتك، ومبادئك التي حافظت عليها طويلاً، كل شيء تريده كي تقف كالرمح ممشوق القامة، لا تنحن، ولا تنثن، ولا يُثنيك حب أو هوى، أحِبَّكَ، كن قطعة منك، لا منهم.

امنحهم فرصة أن يجعلوك آخر بمحبتهم، أنت لا تحجب نفسك عنهم، لكنك تراهم بعدسة جديدة لامعة، دعهم يكونون أنت، لتكُن هم، عندها تتساوى المواقف والكلمات، وتصبح الحياة أجمل، وأكثر نضارة وبهاء.