لص يعرض على المارة أخذ مجوهرات سرقها

ألقت الشرطة في فيتنام، اليوم الأحد، القبض على لص زعم أنه رجل شرطة، وذلك بعدما سرق متجرين لبيع الذهب في وسط مدينة "هوي"، وطلب من المارة أخذ هذه المسروقات. وقالت الشرطة إنه بعد الظهر عند حوالي الساعة (0600 بتوقيت جرينتش)، اقتحم الرجل مرتديا زي شرطة متجر الذهب الأول، مستخدما بندقية هجومية للتغلب على عامل وأطلق عدة طلقات. أصيب العامل إصابات طفيفة جراء الزجاج المتهشم. وقالت شرطة إقليم "توا تين هوي"، في بيان، إن الرجل أخذ علبتين مملوءتين بالذهب والمجوهرات وتركهما على الرصيف كي يأخذها المارة. ودخل بعد ذلك متجرا ثانيا للذهب، على بعد حوالي 20 مترا، حيث حصل على المزيد من الذهب والمجوهرات وألقى بها أيضا في الشارع، وشجع الناس بصوت عال لأخذ ما سرقه. عندئذ، وصلت الشرطة إلى مسرح الحادثة وحاصرت الرجل وأقنعته بأن يسلم نفسه.