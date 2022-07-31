المخيم الصيفي في «مكتبات دبي العامة» ينطلق غداً

ينطلق غداً الاثنين المخيم الصيفي في مكتبات دبي العامة ومعرض حتّا للكتاب المستعمل المصاحب له، والذي تطلقه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للمرة الأولى في مكتبة حتّا ويستمر حتى نهاية المخيم في 28 أغسطس 2022.
وضمن برنامج هذا العام، سيأخذ المخيم الصيفي على مدار أيامه الصغار واليافعين من 5 إلى 15 عاماً في رحلة استثنائية من الإبداع والترفيه عبر باقة من الأنشطة المبتكرة.
ويشمل ورشة «الرسم والإبداع» مع الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، و«السفر عبر الفن» إلى أعمال عالمية شهيرة، مثل لوحة «معبد دندور» ولوحة «موجة كاناغاوا العظيمة» ومنحوتة «مامان»، وسواها من الفنون المعاصرة، إلى جانب الجلسات القرائية التفاعلية المتنوعة والممتعة مع الأديبات بدرية الشامسي، ونورة خوري ونادية النجار ووفاء الشامسي وعفراء محمود.
ويتواصل البرنامج مع ورش الكتابة الإبداعية، وورش المهن المتعددة التي سيتعلم الصغار خلالها فنون صناعة السجاد وتزيينها بحياكة قطع من القماش، وصنع طاولة من الخشب وتنسيق الورود وصناعة الشموع والعطارة والصابون وتزيين الكعك وصناعة قوالب التيرازو، والكثير من الأنشطة التي ستتيح إطلاق العنان لمخيلاتهم وتطوير مهاراتهم، وتدخل البهجة إلى قلوبهم.
ويرافق فعاليات المخيم النسخة الأولى من «معرض حتّا للكتاب المستعمل» الذي يقدم مجموعة واسعة من الكتب المستعملة بأسعار رمزية تتراوح بين درهمين و5 دراهم و10 دراهم، ليكون الكتاب في متناول الجميع، بما يسهم في نشر الثقافة والمعرفة. والهدف تشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم لتكون أسلوب حياة لديهم، وصولاً إلى تأسيس مجتمع قارئ.
ويتم تنظيم المعرض بالشراكة مع إحدى الجهات الخيرية في الإمارة للاستفادة من ريع المعرض في أعمال الخير.
ويستعرض المعرض باقة متنوعة من الكتب يصل عددها إلى 2588 كتاباً للكبار والصغار، وذلك لتلبية حاجة رواد المكتبة من أصناف المعرفة، بما فيها قصص الأطفال والروايات العربية والكتب الدينية، وكتب في القانون والشعر والطب والتعليم والتكنولوجيا والمالية والتاريخ، وشتى أنواع المعارف.