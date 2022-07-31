«مفاجآت صيف دبي» تقدم 25 جائزة يومية

تقدم «مفاجآت صيف دبي» بفعالياتها المميزة فرصة رائعة للمقيمين والزوار في أنحاء المدينة خلال الموسم الـ 25 الذي يقام برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أجواءً احتفالية لا مثيل لها وعروضاً ترفيهية وتسويقية مشوقة وتخفيضات وتجارب غير مسبوقة تسعد أفراد العائلة.
وفي مفاجأة جديدة يقدم المهرجان عرض «25 x 25 فاتورة تسوق رابحة» لسعداء الحظ من المتسوقين.
فمن بداية أغسطس وحتى 25 منه، تتاح الفرصة للمتسوقين ممن ينفقون 500 درهم فأكثر في أي من 25 علامة تجارية، مشاركة فرصة ربح جائزة من بين 25 جائزة تقدم يومياً وعلى مدار 25 يوماً.
وتتنوع الجوائز ما بين شاشات تلفزيونية ومصوغات ذهبية ومجوهرات وسكوترات كهربائية ومستلزمات منزلية وأجهزة آي باد وخواتم ألماس، وعربات الأطفال وأكسسوارات المنزل ونظارات شمسية فاخرة.
وهناك فرصة أمام 625 فائزاً سعيد الحظ لربح جوائز رائعة، ويمكن للمتسوقين التعرف أسبوعياً على سعداء الحظ من خلال حسابات «مفاجآت صيف دبي» عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.