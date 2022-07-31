بالصور.. حسين الجسمي يضيء ليل عمّان بحفل أسطوري

أحيا الفنان حسين الجسمي حفلاً غنائياً استثنائياً ليلة 29 يوليو في عمّان بعد غياب أكثر من 15 عاماً عن الحفلات الجماهيرية في الأردن.

وعبّر الجسمي بعد صعوده على المسرح في منطقة أرض المعارض، الذي تجّهز بأفضل وأحدث الأجهزة والشاشات العالمية، عن سعادته بلقاء الجمهور الأردني في هذا الحفل التاريخي بعد الغياب الطويل.

وقال: «مساء الخير عليكم أحبابنا، اشتقنالكم وجيناكم من الإمارات وكلنا فرح بلقاكم في الأردن الغالي.. بوجودكم وحضوركم اليوم اكتملت فرحتنا، والأردن في القلب».

ووجه حسين الجسمي في حديثه تحية احترام وتقدير لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، قال فيها: «لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين «الله يطول عمره، كل الاحترام والتقدير على جهوده المثمرة والنيّرة من أجل هذا الوطن».

وعلى مدار ساعتين من الإبداع المتواصل غناءّ وتفاعلاً بين الجسمي والجمهور الذي تخطى الـ5500 شخص، قدم «الجبل» مجموعة كبيرة من الأغاني الخليجية والعربية. وقدم هدية خاصة للأردن وشعبه أغنية «يا بيرقنا العالي»، ونالت تفاعلاً كبيراً، لاسيما أنها تحمل كلمات معزة وفخر بملك الأردن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رافقها إطلاق الألعاب النارية.

وقدم الجسمي خلال الحفل أغنية «حي بالشهامة» كإهداء خاص من الإمارات وشعبها إلى الأردن وشعبها، حملت في رسالتها معاني الاحترام المتبادل والمحبة التاريخية التي تجمع الشعبين. وتزينت خلالها الشاشات بصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.