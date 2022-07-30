ماسك يقاضي «تويتر»

واشنطن (أ ف ب)

قدم إيلون ماسك الذي تلاحقه تويتر أمام القضاء الأميركي لتخليه عن التزامه، شكوى مضادة أمام محكمة ديلاوير على ما أظهرت وثيقة قانونية. وجاء في المذكرة أن الشكوى المرفوعة «سراً» أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها بعد. لكنها ستنشر سريعاً؛ إذ إن قواعد المحكمة ترغم ماسك على نشر نسخة علنية تحذف منها الأسرار الصناعية ومعلومات أخرى حساسة قد تكون تحويها. وقد يكون أحد المآخذ الواردة في شكوى ماسك أن تويتر قد تكون كذبت حول عدد مستخدميها بعدما قبلت عرض الشراء الذي قدمه، على ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».