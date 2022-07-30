المئات يقضون الليل في قطار

بروكسل (د ب أ)

قضى مئات الأشخاص الليلة قبل الماضية في قطار في العاصمة البلجيكية، بروكسل، بسبب حادث تعرض له قطار فائق السرعة تابع لشركة «تاليس». كان القطار قد اصطدم بحيوان، بالقرب من مدينة «تورناي» ولم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في رحلته لساعات، بسبب مشكلة فنية. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أنه تعين إلغاء رحلات ستة قطارات تابعة للشركة على الخط الممتد من بروكسل إلى باريس. وقرر ما بين 700 و800 راكب، قضاء الليل في قطار مجهز، لمواصلة رحلتهم في أقرب وقت ممكن، وقضى ركاب آخرون الليل في أحد الفنادق أو عادوا إلى منازلهم.



