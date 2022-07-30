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ويل سميث يعتذر من كريس روك

ويل سميث يعتذر من كريس روك
31 يوليو 2022 00:21

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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نشر الممثل ويل سميث اعتذاراً جديداً مشحوناً بالعواطف عن صفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كاشفاً في مقطع فيديو مطول أنه تواصل مع الكوميدي الذي لم يكن «جاهزاً للحديث».  
وقال سميث في مقطع الفيديو الممتد على نحو 6 دقائق: «اتصلت بكريس وأتى الرد بأنه غير مستعد للكلام، وعندما سيصبح كذلك سيتصل بي». وأضاف: «لا أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الشعور بعدم الاحترام أو الإهانة». وأبدى أسفه الشديد لأنه خيّب آمال المعجبين به، موضحاً: «أحاول أن أشعر بالندم من دون أن أخجل». واختتم حديثه: «أنا إنسان وقد ارتكبت خطأً، وأحاول ألا أنظر إلى نفسي على أنني أحمق».

لوس أنجلوس
ويل سميث
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