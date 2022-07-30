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أجمل الأشجار في العالم

أجمل الأشجار في العالم
31 يوليو 2022 00:21

ترجمة: عزة يوسف 

تتميز الطبيعة بأشجارها الجاذبة ومناظرها الرائعة التي تريح النفس، ونستمتع بمشاهدتها والتنزه في أرجائها. موقع MSN ذكر عدداً من أجمل الأشجار في العالم.

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القيقب الياباني: تجمع مزيجاً من الألوان البرتقالية والحمراء والصفراء، وتمنح جذعها هيئة راقصة مفعمة بالحركة.
الكرز: تُعتبر من أجمل لوحات فصل الربيع، وهي شجرة فاكهة تبدو في أجمل حلتها عندما تمتلئ بالأزهار الوردية الفاتحة.
البونسيانا: تشتهر باسم الشجرة المتوهجة، وتتميز بأزهارها الحمراء النارية، وتنمو في مناطق مختلفة من العالم.
دم العنقاء: موطنها الأصلي جزيرة سقطرى اليمنية، وتُعرف باسم دم التنين لاحتوائها على صمغ قرمزي داكن.
جكرندة: زرقاء أرجوانية مذهلة، موطنها الأصلي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
تبلدي غرنديدي: تتميز بجذوعها الأسطوانية وفروعها القصيرة التي يعلوها تاج من الأوراق المسطحة.
السيكويا: من أطول الأشجار في العالم «الجنرال شيرمان» بحديقة سيكويا بكاليفورنيا، بارتفاع 84 متراً ومحيط 31 متراً.
بانيان: تُعرف بتين الهند، وهي الشجرة الرسمية ويمكن التعرف عليها بسهولة، ففروعها بعيدة المدى وتشبه العنكبوت.
كوروبيتا جوياننسيس: تنتج فاكهة قشورها خشبية، زهورها عطرة، وتتواجد في الغابات الاستوائية في الأميركيتين الوسطى والجنوبية.
البامبو: يُسمى الخيزران، وهو النبات الأسرع نمواً في العالم، ما يجعله خياراً شائعاً لمواد البناء الصديقة للبيئة.
تاكسوديوم ديستيتشوم: تتركز في جنوب شرقي أميركا، وغالباً ما تنمو على البحيرات ليصبح منظرها مثيراً للغرابة.
أكاسيا ديلباتا: تتركز في أستراليا وتُعرف باسم الميموزا، وتتميز بأزهارها الصفراء الجميلة.
ماغنوليا: أزهارها تتفتح في الربيع على شكل نجمة بدرجات من الأبيض والوردي والأرجواني والأخضر والأصفر. 

الأشجار
شجرة القيقب
الكرز
الخيزران
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