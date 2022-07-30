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عفاف شعيب لـ«الاتحاد»: أعشق دراما الصعيد

عفاف شعيب
31 يوليو 2022 00:21

سعيد ياسين (القاهرة)

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تستعد الممثلة القديرة عفاف شعيب لبدء تصوير مسلسل «ذئاب في الوادي» الذي تأجل تصويره لأسباب إنتاجية.
وذكرت في حوارها مع «الاتحاد» أن أحداث العمل تقع في 30 حلقة تدور في صعيد مصر، قائلة: أعشق دراما الصعيد وأنا سعيدة بالعودة إليها وأعتز بها كثيراً، كونها ثرية بالأحداث المثيرة والتشويق، لاسيما أن مشاكلها أكثر من مشاكل المدن، بسبب قضايا تحتاج إلى المعالجة مثل الثأر والميراث والعادات والتقاليد وسواها.
وتوقفت عفاف شعيب عند مشاركتها في أكثر من مسلسل صعيدي ناجح، كان أولها عام 1984 «ياسين وبهية» مع صلاح السعدني ومحمد الدفراوي وزوزو نبيل، ثم جسدت شخصية سيدة صعيدية «أم عبده» في «أغلى من حياتي» مع ليلى طاهر وأحمد بدير.
ويشاركها بطولة «ذئاب في الوادي» محمد رياض ونرمين الفقي ومنذر رياحنة وميس حمدان وسميرة صدقي وأحمد هارون ومي سليم، تأليف مدحت عبدالقادر وإخراج عصام شعبان.
وأوضحت شعيب أن طرح مواسم للدراما بعيداً عن شهر رمضان مفيد لكل العاملين في مجال الفن. وقالت: قديماً كانت المسلسلات الجيدة تُعرض على مدار العام وتحقق نجاحاً كبيراً، كما حدث في مسلسل «الشهد والدموع» وسواه الكثير. وطالبت بضرورة التدقيق في اختيار النصوص والمواضيع، وفي مقدمتها مشاكل الطبقة الفقيرة والأحياء الشعبية.
وكان آخر أعمال عفاف شعيب الدرامية، مشاركتها السنة الماضية في بطولة إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، بعنوان «واحد في المية» مع صابرين ومدحت صالح، وجسدت فيه شخصية والدة فتاة من أصحاب الهمم تملك عزيمة كبيرة.

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