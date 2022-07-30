فيديو.. سقوط حطام الصاروخ الفضائي الصيني

تناقل رواد الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني الفضائي، مساء اليوم السبت. ونقل الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي، على موقع تويتر، أن مقطع الفيديو تم تصويره من ماليزيا ويوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ. وكان المركز توقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا.
توقع مركز دراسات العودة من الفضاء التابع لشركة الفضاء الجوي في كاليفورنيا، أمس الجمعة، سقوط حطام الصاروخ "لونج مارش 5 بي" بين فترة ما بعد الظهر وحتى وقت متأخر من مساء اليوم السبت. وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن الصاروخ لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما ينص على ذلك المعيار الدولي. كانت الصين أطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية "تيانجونج" (قصر السماء) يوم الأحد الماضي، والتي هي قيد الإنشاء حاليا، وعلى متنها مختبر فضاء. نقل صاروخ "لونج مارش 5 بي" الوحدة إلى المدار في غضون بضع دقائق، وتحدثت وكالة الفضاء الصينية عن "نجاح كامل" عقب الإطلاق.