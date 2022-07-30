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حمزة نمرة يعزف ويغني لجمهور أبوظبي.. «فاضي شوية»

حمزة نمرة يعزف ويغني لجمهور أبوظبي.. «فاضي شوية»
30 يوليو 2022 21:19

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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أحيا المطرب والموسيقي حمزة نمرة الليلة أمسية غنائية على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، وأدى برفقة فرقته الموسيقية باقة من أشهر أغانيه التي حققت شهرة واسعة، أبرزها "فاضي شوية"، ولفت الحضور بعزفه المنفرد على آلة الجيتار.
يأتي حفل حمزة ضمن برنامج المجمع الثقافي لموسم هذا العام، ويتضمن مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والثقافية بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين والعرب والعالميين.
وقد تفاعل الحضور خلال الحفل مع مجموعة الأغاني المختارة التي أداها حمزة وسط حفاوة كبيرة، وتجسد كلماتها العلاقات الاجتماعية والإنسانية، بما فيها "مولود سنة 80" و"إنسان" و"فاضي شوية".وأعرب حمزة خلال الحفل عن سعادته البالغة لإحياء حفله على مسرح المجمع الثقافي، الذي يُعتبر من أهم المنارات الفنية الثقافية التي تحرص على إحياء الطرب الأصيل والفنون العربية والعالمية. وعبَّر عن سعادته بلقاء جمهور العاصمة الإماراتية الذي تفاعل مع أغانيه بشكل لافت.
وكان حمزة نمرة أصدر عدداً من الألبومات خلال مسيرته الفنية، نالت معظمها رواجاً كبيراً، وحصدت مشاهدات عالية على "يوتيوب"، بينها: "احلم معايا" و"إنسان" و"اسمعني" و"هطير من تاني". وأصدر عام 2020 ألبوماً بعنوان "مولود سنة 80".

أبوظبي
حمزة نمرة
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مسرح المجمع الثقافي
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