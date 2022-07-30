الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مجهول يفوز بجائزة قدرها 1.3 مليار دولار أميركي

يانصيب
30 يوليو 2022 20:17

قال منظمو جائزة اليانصيب في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن تذكرة فازت بالجائزة الكبرى في يانصيب "ميجا ميليونز" التي تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار أميركي.
وقد بيعت التذكرة في ولاية إيلينوي. وتعد هذه ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت بات ماكدونالد مديرة اليانصيب بأوهايو، في بيان "أهنئ يانصيب إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار. نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريبا".
ولم يكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى. وقال موقع "ميجا ميليونيز" الإلكتروني إنه سيكون أمام الفائز خياران وهما إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عاما. ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة. 
وبيعت التذكرة في محطة للوقود والسلع في مدينة "ديس بلينس" بولاية إيلينوي. ويبلغ ثمن تذكرة اليانصيب دولارين فقط. وعند دخول السحب يوم الجمعة قدرت قيمة الجائزة بمبلغ 1.28 مليار دولار، لكنها تضخمت مع دخول مزيد من المشاركين لتجربة حظهم حتى وصلت إلى 1.337 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر جائزة يانصيب في الولايات المتحدة 1.537 مليار دولار وكان الفائز بها من ولاية كارولاينا الجنوبية في أكتوبر 2018.

 

أخبار ذات صلة
ماسك يقاضي «تويتر»
ويل سميث يعتذر من كريس روك
المصدر: آ ف ب
يانصيب
فوز
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
اليوم 08:31
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©