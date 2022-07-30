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نورة الكعبي تزور معهد مارانجوني في ميلانو

نورة الكعبي تزور معهد مارانجوني في ميلانو
30 يوليو 2022 15:33

دبي (وام) 

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، معهد مارانجوني للأزياء في ميلانو، أحد أبرز مدارس الموضة والتصميم الرائدة في العالم. وجاء ذلك خلال الرحلة الرسمية إلى مدينة ميلانو التي استمرت 4 أيام. 

 

تعاون مستمر

وأكدت معالي نورة الكعبي، أن وزارة الثقافة والشباب تقدم الدعم اللازم لمعهد مارانجوني المقرر انطلاقه في دبي سبتمبر المقبل، وترحِّب بالفرص التي سيحظى بها طلاب الدراسات العليا في مجالات الموضة والفن والتصميم. 

ورحَّبت معاليها بالتعاون المستمر مع المعهد، من خلال إطلاق برامج التدريب والزمالة في ميلانو ولندن والمدن الأخرى ذات الأهمية، بالإضافة إلى العمل معاً لتوسيع حضور المعاهد وعروضها في أنحاء الإمارات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى.


تطوير الإبداع

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ورحَّبت ستيفانيا فالينتي، المديرة الإدارية لمعهد مارانجوني، بمعالي نورة بنت محمد الكعبي والوفد المرافق، وشرعت في مناقشات حول التعاون المستقبلي مع الوزارة لدعم تطوير الإبداع وريادة الأعمال في الإمارات في مجالات الموضة والفنون والتصميم. 

وأعربت عن تقديرها لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعليم الفنون الإبداعية، مع تقديم مشاريع طلاب معهد مارانجوني، ومنهجيات التدريس المبتكرة ومشروع «الميتا فيرس» الجديد الذي أطلقته المدرسة. 

 

  • نورة الكعبي تزور معهد مارانجوني في ميلانو
    نورة الكعبي تزور معهد مارانجوني في ميلانو

 

 

أول مدرسة عالمية

ومن المقرر أن يفتح معهد مارانجوني أبوابه في مركز دبي المالي العالمي DIFC في سبتمبر المقبل، وستكون أول مدرسة عالمية متخصّصة في الأزياء والتصميم في الإمارات، مع وجود 8 مدارس راسخة في ميلانو وفلورنسا وباريس ولندن ومومباي وشنغهاي وشينزين وميامي. وستكون المدرسة الجديدة في دبي هي العاشرة في شبكة مدارس مارانجوني. 

ويفتخر المعهد مارانجوني بتاريخ حافل من تعليم وتخريج دفعات من نجوم الموضة والتصميم المهمين والمعترف بهم، العالميين والحائزين جوائز منذ عقود.
 وبدءاً من سبتمبر المقبل، سيقوم المعهد بتدريب وإلهام الجيل الجديد من المحترفين في مجال الأزياء والتصميم والصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط.

نورة الكعبي
ميلانو
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