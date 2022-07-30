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كوابيس الشعوب.. تعرفوا عليها!

كوابيس الشعوب.. تعرفوا عليها!
30 يوليو 2022 14:53

ترجمة: عزة يوسف

تختلف معاني وتفسيرات الكوابيس في الحلم أو «المنام» حسب الدولة التي يعيش فيها الإنسان، وتشير إلى وجود مشاعر قلق بالنهار، ويقدم موقع HappyBeds البريطاني نماذج من عدة دول، بحسب رؤية أهلها لما يحدث لهم في الأحلام.

المملكة المتحدة

تكثر الساحرات في أحلام مواطني المملكة المتحدة، وكذلك كابوس الخوف من النحل. وبحسب الاعتقاد أن النحل في الحلم يرمز إلى وجود قلق اجتماعي.

الولايات المتحدة

رؤية الدب تأتي في مقدمة الكوابيس الغريبة والفريدة لسكان الولايات المتحدة، وكذلك أكل الحذاء وسقوط أصابع القدم. وقد يشير ذلك إلى الشعور بعدم الصبر.

إسبانيا

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رؤية الوحوش في أحلام الإسبانيين من الأحلام البارزة، وقد يأتي الخوف منها من الخرافات أو الأساطير الحضرية أو حتى من فيلم رعب مخيف، وقد ترمز إلى مخاوف ثقافية.

بولندا

بولندا من الدول التي تظهر في كوابيس مواطنيها الصور الخرافية مع ظهور الأشباح التي قد ترمز إلى الشر، ولكنها أحياناً تعني اضطراباً أو صراعاً داخلياً يجب معالجته.

البرازيل

من أبرز الكوابيس في البرازيل تلك المتعلقة بالعلاقات الشخصية، ويصعب تفسير المعنى الدقيق من دون معرفة التفاصيل، ولكن الأحلام السلبية قد تعني عدم الشعور بالأمان.

البرتغال

من أكثر الكوابيس غرابة في البرتغال تلك المتعلقة بالخيانة، والسائد أن رؤية أحد يخونك قد يصيبك بالقلق، ولا يؤثر بالضرورة على ثقتك بالأشخاص في حياة اليقظة.
   

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