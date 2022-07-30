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«البرلمان العربي للطفل» يزور «الشارقة لعلوم الفضاء»

«البرلمان العربي للطفل» يزور «الشارقة لعلوم الفضاء»
30 يوليو 2022 14:33

الشارقة (الاتحاد)

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اطلع 68 طفلاً وطفلة من أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل يمثلون 17 دولة عربية، على القبة الفلكية ومنظومة الأجرام السماوية، خلال زيارتهم أمس الجمعة منشآت ومختبرات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة بمقرها في المدينة الجامعية بالشارقة.الزيارة أتت ضمن البرامج المهمة التي أدرجها البرلمان العربي للطفل لأعضائه وعضواته الذين يحلون ضيوفاً على الشارقة للمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة في دورتهم الثانية بهدف تعريفهم بالعلوم المهمة، ومن بينها علوم الفلك وما تسعى إمارة الشارقة للوصول إليه من خلال إنشاء الأكاديمية التي تعنى بالفضاء والفلك. وبعد استقبال القائمين على الأكاديمية وفد البرلمان العربي للطفل، جرى تقديم شرح عن دور الأكاديمية وما تهدف إليه من تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة، لتكون مركزاً علمياً وبحثياً وتراثياً وتربوياً وسياحياً لمختلف فئات وأعمار المجتمع من طلبة مدارس وجامعات وباحثين وعائلات. وبعدها قام الأطفال من أعضاء وعضوات البرلمان بجولة شملت عدداً من مرافق ومنشآت الأكاديمية التي تحاكي علوم الفلك والكون، واستمعوا إلى نبذة تعريفية عن إنجازاتها الأكاديمية وما تقدمه من علوم ومعارف. كما استمعوا إلى مادة مصورة جرى عرضها في القبة الفلكية المجهزة بأحدث التقنيات، وتضمنت نشأة الكون وتطوره من خلال آيات قرآنية، وذلك بعد جولة في معرض الكون في القرآن الكريم. وبعدها شاهدوا الفيلم الوثائقي بعنوان «دين القيمة» الذي يعكس التراث العربي الإسلامي، ويعرض التسلسل الزمني للكون من لحظة الانفجار العظيم حتى نهاية الكون.
 

البرلمان العربي للطفل
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