لماذا لا يمكن القضاء على جميع أنواع السرطان؟!

كشف كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية ورئيس المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن عجز الطب حاليا على علاج جميع أنواع السرطان.

وخلال مؤتمر صحفي قال الطبيب: " الخلايا السرطانية يمكنها التكيف مع العلاج والتوقف عن الاستجابة للعلاج، وهو أحد الألغاز الرئيسية في علم الأورام.. انظروا كيف تقدمنا في أساليب الطب والعلاج، لكننا لانستطيع علاج جميع أنواع السرطان لأن المرض يتحور، لهذا يعتبر السرطان مرضا ذكيا".

وأضاف " هناك حالات يتم فيها علاج المريض بأكثر الأدوية تعقيدًا، ولكن بعد ذلك يتوقف الدواء بالتأثير على الورم .. بالإضافة لذلك هناك حالات اضطر فيها الأطباء بالعودة إلى الخيار الأولي في العلاج الكيميائي بعد أن فقدت الخيارات اللاحقة قدرتها في التأثير على الورم".

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى ForLife للأورام والعلاج الإشعاعي سيعقد في موسكو في الفترة ما بين 19 و23 سبتمبر المقبل، وسيحضره خبراء بارزون في طب علاج الأورام من روسيا ومن مختلف دول العالم.