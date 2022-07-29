خبراء يتوقعون سقوط حطام صاروخ فضاء على الأرض

توقع مركز دراسات العودة من الفضاء التابع لشركة الفضاء الجوي في كاليفورنيا سقوط حطام صاروخ فضاء صيني على الأرض خلال اليومين المقبلين. ويتوقع عودة حطام صاروخ "لونج مارش 5 بي" بين فترة ما بعد الظهر وحتى وقت متأخر من مساء غد السبت. ولم يحدد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض. ومع ذلك، ووفقا للخبراء، فإن احتمال إصابة الأشخاص أو المناطق المأهولة بالسكان ضعيف للغاية. وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن الصاروخ لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما ينص على ذلك المعيار الدولي. كانت الصين أطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية "تيانجونج" (قصر السماء) يوم الأحد الماضي، والتي هي قيد الإنشاء حاليا، وعلى متنها مختبر فضاء. نقل صاروخ "لونج مارش 5 بي" الوحدة إلى المدار في غضون بضع دقائق، وتحدثت وكالة الفضاء الصينية عن "نجاح كامل" عقب الإطلاق. سيتم دمج الوحدة الجديدة مع الوحدة الأساسية "تيانهي"، التي تم إطلاقها في أبريل 2021. في مايو 2021، سقطت بقايا صاروخ مستخدم لهذا الغرض في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر المالديف. ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني فإن "الجزء الأكبر" من الصاروخ احترق ودمر عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.