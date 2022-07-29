النجوم يعودون إلى «تورونتو السينمائي»

لوس انجلوس (أ ف ب)

يشهد مهرجان تورونتو السينمائي الذي يقام في سبتمبر المقبل عودة النجوم حضورياً إلى أبرز حدث سينمائي في أميركا الشمالية، إذ يشارك المخرج ستيفن سبيلبرغ والممثلة جنيفر لورنس والمغني هاري ستايلز في العروض الأولى لأعمالهم الجديدة.

وبعد دورتين عُقدتا بحضور محدود نظراً إلى انتشار جائحة كوفيد-19، ينتظر رواد السينما بفارغ الصبر انطلاق المهرجان في 8 سبتمبر وحضور المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرج للمشاركة في العرض الأول لفيلمه «ذي فايبلمانز» المستوحى من طفولته في أريزونا والذي يلعب بطولته كل من الممثلة ميشيل ويليامز وزميلاها بول دانو وسيث روجن.