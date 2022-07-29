هل تدخل شاكيرا السجن؟

برشلونة (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في برشلونة شمال شرق إسبانيا أمس أنّها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي، للنجمة الكولومبية شاكيرا التي أعلنت رفضها التفاوض للتوصل إلى تسوية للقضية.

أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب تغريم النجمة 24 مليون يورو تقريباً، نظراً لاتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.

وفي وقت سابق أعلنت شاكيرا رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، وأعربت عن تمسكها ببراءتها وعزمها المضي في القضية حتى المحاكمة.. فهل تدخل شاكيرا السجن؟