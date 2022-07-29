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9 نصائح لإطلالة الشباب

9 نصائح لإطلالة الشباب
30 يوليو 2022 00:26

ترجمة: عزة يوسف

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مع التقدم في العمر، يتلاشى الشعور بالثقة في المظهر والجاذبية، لهذا قدم موقعSuper Hit Idea الأميركي مجموعة أفكار لإطلالة أكثر شباباً بغض النظر عن العمر:
1- يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في تقليل الانتفاخات تحت العين، وإعطاء البشرة توهجاً صحياً، وجعل الشعر يبدو لامعاً وقوياً.
2- يمنح الاعتناء بصحة الأسنان مظهراً أصغر بالسن وأكثر شباباً.
3- يجب الحرص على علاجات الوجه التي تنظف الجلد وتقشر الخلايا الميتة لبشرة متوهجة بالشباب.
4- يمنح تناول الطعام الصحي البشرة توهجاً طبيعياً ويزيد من الترطيب ويمنع الشيخوخة المبكرة ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
5- يلعب شرب الكثير من المياه دوراً مهماً في التخلص من السموم، ما يحفظ للبشرة شبابها.
6- تساعد ممارسة التمارين بشكل منتظم على تحسين الدورة الدموية، ما يسهم في إمداد خلايا الجلد بالأوكسجين والمواد المغذية.
7- يساعد استخدام مرطب البشرة بانتظام على حمايتها من الأضرار البيئية، فليس الهدف من استخدامه الترطيب وحسب.
8- للظهور أصغر سناً، يمكن اتباع أحدث صيحات الموضة مع ارتداء الملابس المناسبة.
9- من المفيد تجنب التدخين لأنه يؤدي إلى جفاف البشرة، ويجعلها أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة.

التقدم في العمر
الشباب
الطعام الصحي
ممارسة التمارين الرياضية
ممارسة الرياضة
الإقلاع عن التدخين
الشيخوخة
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