9 نصائح لإطلالة الشباب

ترجمة: عزة يوسف

مع التقدم في العمر، يتلاشى الشعور بالثقة في المظهر والجاذبية، لهذا قدم موقعSuper Hit Idea الأميركي مجموعة أفكار لإطلالة أكثر شباباً بغض النظر عن العمر:

1- يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في تقليل الانتفاخات تحت العين، وإعطاء البشرة توهجاً صحياً، وجعل الشعر يبدو لامعاً وقوياً.

2- يمنح الاعتناء بصحة الأسنان مظهراً أصغر بالسن وأكثر شباباً.

3- يجب الحرص على علاجات الوجه التي تنظف الجلد وتقشر الخلايا الميتة لبشرة متوهجة بالشباب.

4- يمنح تناول الطعام الصحي البشرة توهجاً طبيعياً ويزيد من الترطيب ويمنع الشيخوخة المبكرة ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

5- يلعب شرب الكثير من المياه دوراً مهماً في التخلص من السموم، ما يحفظ للبشرة شبابها.

6- تساعد ممارسة التمارين بشكل منتظم على تحسين الدورة الدموية، ما يسهم في إمداد خلايا الجلد بالأوكسجين والمواد المغذية.

7- يساعد استخدام مرطب البشرة بانتظام على حمايتها من الأضرار البيئية، فليس الهدف من استخدامه الترطيب وحسب.

8- للظهور أصغر سناً، يمكن اتباع أحدث صيحات الموضة مع ارتداء الملابس المناسبة.

9- من المفيد تجنب التدخين لأنه يؤدي إلى جفاف البشرة، ويجعلها أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة.